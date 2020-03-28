Medikal cihaz üreticisi Abbott tarafından yapılan açıklamada, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen, “Abbott ID NOW COVID-19” olarak adlandırılan test kitinin koronavirüsün genom dizilişlerini test ederek en hızlı moleküler testi sağladığı ve 5 dakika içerisinde sonucu verdiği belirtildi.

Test kitinin 5 dakika içinde kişinin koronavirüs pozitif olduğunu, en geç 13 dakika içinde de negatif olduğunu test edebildiğine dikkat çekilen açıklamada, FDA'dan acil kullanım izni alındığı ifade edildi.

Tost makinesi büyüklüğünde

Kitin yaklaşık 3 kilogram ağırlığında ve tost makinesi büyüklüğünde olduğu, salgınla mücadele için alternatif bir teknoloji sunduğu vurgulandı.

Günlük 50 bin adet üretilecek

Testlerin, Covid-19 salgınının kontrolünde önemli bir aşama olmaya devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren ABD sağlık sistemi için günlük 50 bin adet üretime geçileceği belirtildi.