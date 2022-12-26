New York Valisi Kathy Hochul'un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.

Eyaletteki ölümlerin 10'u Buffalo kentinde kaydedilirken, can kaybının artması bekleniyor.

Kar fırtınasının Buffalo'ya saatte 80 mil (yaklaşık 129 km/s) hızla taşındığını belirten Vali Hochul, bunun kent tarihindeki en yıkıcı fırtına olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AP]

Buffalo'daki havalimanının salı gününe kadar kapalı olacağı açıklandı.

Maine, New York, New Hampshire, Virginia ve Florida'da 165 binden fazla kişi Noel sabahına elektriksiz uyandı.

Öte yandan, Noel günü 2 binden fazla uçuş iptal edildi.