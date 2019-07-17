ABD'nin Nevada eyaletinde, Hava Kuvvetleri’ne ait 51’nci Bölge’de hareketlilik yaşanıyor.

Facebook’tan düzenlenen bir etkinlikle, içerisinde uzay çalışmaları yapıldığı düşünülen ve hatta kimileri tarafından uzaylıların incelendiği iddia edilen 51’nci Bölge’ye baskın yapma çağrısı yapıldı.

“Hepimizi birden durduramazlar” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, katılımcıların askeri bölgeye girmeye çalışacağı ifade ediliyor.

İlginç etkinliğe halihazırda 1,4 milyon kişinin “katılacağım” demesi ise durumun ciddiyetini gösteriyor.

Bir çeşit sosyal medya şakası ile başlayan etkinliğin tehlikeli sonuçlar doğurmasından endişe ediliyor.

20 Eylül'de yapılması plananlanan etkinliğin canlı yayınla paylaşılacağı bildiriliyor.

ABD Hava Kuvvetleri’nden uyarı geldi

Washington Post’a konuşan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, “Amerika’yı ve onun varlığını korumaya hazır” olduklarını söyledi.

Facebook kullanıcısı Jackson Barnes, etkinlik sayfasında “Merhaba ABD devleti, bu bir şaka ve aslında benim bu etkinliğe katılma niyetim yok” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Hava Kuvvetleri’ne göre durum o kadar da komik değil.

Öyle ki, Hava Kuvvetleri yetkilisi, yaptığı açıklamada, 51’nci Bölge’nin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait açık eğitim alanı olduğunu ve buraya yönelik herhangi bir girişime izin vermeyeceklerini ifade etti.

Eski 51’nci Bölge çalışanı: Oraya gitmeyin

Eski 51’nci Bölge çalışanı Bob Lazar, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve bu şakanın gerçeğe dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Lazar, etkinlik sayfasının ekran görüntüsünü paylaşarak şunları söyledi:

“51’nci Bölge etkinliği hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Bu etkinliğin birileri tarafından şaka amaçlı düzenlendiğini biliyorum. Ancak şu an birçok insan bunun gerçek bir plan olduğunu düşünüyor. 51’nci Bölge gizli bir araştırma merkezidir. Burada yaratık yok”

Kaynak: BBC International



