Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de uçak kazası: 3 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD'nin Utah eyaletinde küçük bir uçağının düşmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan habere göre, Salt Lake City'de 6 kişiyi taşıyan küçük Piper PA-32 tipi bir uçak düştü.
Kazada pilotun yanı sıra bir bebek ve bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Uçağın düşmesi sonucu 3 ev zarar görürken, evlerden birinde bulunan yaşlı bir kadın da yaralandı.
Etiketler: abd utah uçak kazasıSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 23:47
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