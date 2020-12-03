Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de son 24 saatte 2 bin 978 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 279 bin 999'a yükseldi.
ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son bir günde 206 bin 799 artışla 14 milyon 320 bin 436'ya ulaştı.
İyileşenlerin sayısı 8 milyon 467 bini geçerken toplam test sayısı 199 milyon 928 bini aştı.
Ülkede Texas eyaleti 2 milyona yakın vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 269 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 18 bini geçen vakayla da Florida izliyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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