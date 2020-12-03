ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son bir günde 206 bin 799 artışla 14 milyon 320 bin 436'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 8 milyon 467 bini geçerken toplam test sayısı 199 milyon 928 bini aştı.

Ülkede Texas eyaleti 2 milyona yakın vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 269 bini aşkın vakayla California ve 1 milyon 18 bini geçen vakayla da Florida izliyor.