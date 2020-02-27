Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel basına göre, silahlı bir kişi çevreye ateş açtı, 6 kişi hayatını kaybetti.
Saldırganın da ihtihar ettiği aktarıldı.
Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.
Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Wisconsin son dakika silahlı saldırı fabrika abdSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 01:49
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