ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basına göre, silahlı bir kişi çevreye ateş açtı, 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırganın da ihtihar ettiği aktarıldı.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.