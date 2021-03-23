Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 02:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de silahlı saldırı: 6 ölü
ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 6 kişi hayatını kaybetti.
Colorado eyaletinin Boulder kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırganın olay yerine gelen polislere ateş açması sonucu bir polis de hayatını kaybetti. Saldırıda polis dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.
Boulder Police Departmanı Şefi Kerry Yamaguchi, yaralanan saldırganın gözaltında oluğunu ve tedavi edildiğini açıkladı.
Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twitter hesabından ABD Başkanı Joe Biden'a silahlı saldırı hakkında bilgi verildiğini açıkladı.
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