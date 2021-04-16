Indianapolis yerel polis sözcüsü Genae Cook, Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını, olayda çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırganın kendini öldürdüğünü kaydeden Cook, yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Görgü tanıkları yerel basına yaptıkları açıklamalarda, tesiste çalıştığı sanılan saldırganın elindeki hafif makineli tüfekle çevreye ateş açtığını gördüklerini belirtti.

Yeğenin olay sırasında arabasıyla bölgeden geçtiğini ifade eden bir görgü tanığı da sol kolundan yaralanan kadınının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verildi.