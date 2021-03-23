Boulder kentinde bir süpermarkette silah sesleri duyuldu.

Görgü tanıklarının cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde otoparkta yerde yatan bir kişi görülüyor.

Bölgeye özel tim ile birlikte çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. 3 polis helikopteri de bölgede uçuş yapıyor. Bir kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Silahlı bir kişinin daha bulunduğunu açıklayan polis, süpermarketi kuşattı. İçerideki silahlı kişiye "Teslim Ol" çağrısı yaptı. Halka bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.

Olayda yaralananlar olduğu belirtiliyor, ölen olup olmadığı bilinmiyor.

Şüpheli ya da şüphelilerin neden çevreye ateş açtıkları ise belirsizliğini koruyor.