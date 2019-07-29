Kaliforniya'nın Gilroy kentindeki geleneksel Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Festivale katılanların korku içinde kaçıştığı görüntüler kameralara yansıdı.
Kaynak: TRT Haber
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen bir yemek festivalinde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaliforniya'nın Gilroy kentindeki geleneksel Sarımsak Festivali'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Festivale katılanların korku içinde kaçıştığı görüntüler kameralara yansıdı.
Kaynak: TRT Haber