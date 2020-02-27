ABD'de silahlı saldırı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. Polis, çatışma ihtimaline karşı halkın bölgeden uzak durmasını istedi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde, silahlı bir kişinin çevreye ateş açtığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın da ihtihar ettiği aktarıldı.
Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.
Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Trump ölü sayısını 5 olarak açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.
Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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