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ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin doğusundaki Maryland Eyaleti'ne bağlı Harford County bölgesinde silah sesleri duyuldu. Çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

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ABDde silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Harford bölgesi şerifinin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulunuldu.

 

 

Maryland’deki saldırıda 3 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Harford, başkent Washington DC'nin yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.  

Maryland Eyaleti Valisi Larry Hogan ise korkunç saldırıyı yakından izlediğini söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Hogan, "dualarımız saldırıdan etkilenen herkesle birlikte. Devletimiz tüm desteği sunmaya hazırdır" dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: silahlı saldırı, Maryland eyaleti, Harford County, abd
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