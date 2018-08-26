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ABD'de silahlı saldırı

ABD Florida'da bir alışveriş merkezinde oyun turnuvası sırasında etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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ABDde silahlı saldırı

Florida'nın Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

Jacksonville polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu belirtti.

Alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatıldı

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, Florida, abd
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