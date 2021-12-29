Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Sierra Nevada bölgesinde yoğun kar yağışı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD'de California eyaletinde aylar süren aşırı kuraklığın ardından Sierra Nevada bölgesine 5 metreden fazla rekor seviyede kar yağdı. Bu bölgede şimdiye kadarki "en karlı aralık ayı" olarak kayda geçti.
ABD'de California eyaletindeki Sierra Nevada bölgesine Aralık ayında 5 metreden fazla kar yağarken, bilim insanları bu ayın şimdiye kadarki "en karlı aralık ayı" olduğunu söyledi.
Sierra Kar Laboratuvarı Müdürü Andrew Schwartz ise bölgeye rekor seviyede kar yağmasına rağmen bunun geçen yaz yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle yeterli olmayacağını ve daha fazla kar yağışına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: AP]
Sierra Nevada bölgesine Ocak 2017'de ise 6 metre kar yağışı olmuştu.
California Su Kaynakları Departmanına göre, Sierra Nevada'daki kar örtüsü, eyaletin bir yıllık tatlı su kaynağının yüzde 30'unu oluşturuyor.
Etiketler: ABD Kar Yağışı
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