ABD Temsilciler Meclisi 778 milyar dolarlık savunma harcamaları yetkilendirme tasarısını kabul etti.

Tasarıda Afganistan'daki duruma ilişkin olarak Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından belirli aralıklarla rapor sunmaları istendi.

Çin'in başta Tayvan olmak üzere pasifik bölgesindeki ülkelere yönelik faaliyetlerinin de raporlanması istendi.

Terör örgütüne mali destek

Tasarıda, YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye eğit-donat programına 177 milyon dolar ayrıldı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için, Kongre'nin iki kanadının tasarılarının Konferans Komitesinde birleştirilerek tek tasarı haline getirilmesi ve ABD Başkanı'nın bunu onaylaması gerekiyor.