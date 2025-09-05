ABD'de Savunma Bakanlığının adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeye yönelik ilk adım

Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın bu konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek söz konusu imzayı atacağını belirtti.

ABD yasalarına göre Trump, Kongreden çıkarılacak yasa olmadan Savunma Bakanlığının adını değiştiremiyor. Bu sebeple Trump'ın imzalayacağı başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmesiyle ilgili tüm süreçlerin başlatılması ve Pentagonun da gerekli hazırlıkları yapması bekleniyor.

Beyaz Saray'ın basın mensuplarına gönderdiği günlük programında, Trump'ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı bilgisi yer aldı ancak duyurunun konusu paylaşılmadı.

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirildi.