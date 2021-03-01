Amerika Birleşik Devletleri 510 binden fazla can kaybıyla koronavirüse en çok kurban veren ülke oldu. Ülkede virüs nedeniyle kaydedilen ilk ölümün üzerinden tam bir yıl geçti.

Dünyada koronavirüsten ölen her 5 kişiden biri ABD’de. Hastaneler ve sağlık çalışanları yoğun mesai harcasa da ölüm oranları hala çok yüksek.

Trump'ın dezenfektan önerisi gündeme oturdu

Peki, ülke bu noktaya nasıl geldi? Bu kara tabloda sorumluluk kime ait? Eski Başkan Donald Trump ilk günden itibaren tartışmaların odağındaydı. Koronavirüsü yeterince önemsememekle eleştirildi.

Trump'ın çözüm için vücuda dezenfektan enjekte edilebilir önerisi günlerce gündemden düşmedi.

Uzun süre maske takmaya gerek olmadığını savunması da Trump'ı uzmanlarla karşı karşıya getirdi.

Pelosi'nin ziyareti şov olarak algılandı

Demokratların önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin Mahallesi'nde sokak sokak gezdi, "Bakın her şey normal buraya gelebilirsiniz" dedi. Bu davranış bilinçsizce yapılmış bir şov olarak algılandı.

Amerikan toplumu da kötü bir sınav verdi. Maske takmaya karşı çıkanlar oldu. Bazı eyaletler normal hayatlarından taviz vermemekte ısrar etti.

Sağlık sigortası olmayanlar yeterli tıbbi destek alamadı

Kötü not alanlar listesinde ülkenin sağlık sistemi de yer aldı. Özellikle sağlık sigortası olmayanlar yeterli tıbbi destek alamayıp adeta ölüme terk edildi.

Hayatını kaybedenler arasında siyahilerin ve dar gelirlilerin fazlalığı bunun en büyük kanıtı oldu.

Haber: Ali Artmaz