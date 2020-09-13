Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Reuters
ABD'de polise silahlı saldırı kamerada
ABD'nin Los Angeles şehrinde iki polis, silahlı bir saldırgan tarafından vuruldu. Polislerin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Los Angeles polisi, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.
Birden fazla kurşunun isabet ettiği memurların durumunun ağır olduğu bildirildi.
Saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: los angeles saldırı polise saldırı silahlı saldırı abd polisi Amerikan polisi abd saldırıSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:22
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