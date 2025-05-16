ABD'de mezuniyet töreninde katil İsrail’i eleştiren öğrenci mezun edilmedi

NYU’nun Bireyselleştirilmiş Eğitim Fakültesi’nden (Gallatin School of Individualized Study) mezun olan Logan Rozos, çarşamba günü yaptığı konuşmada, “Şu anda ve bu kadar büyük bir topluluğa söylenebilecek tek uygun şey, Filistin’de yaşanan vahşetlerin tanınmasıdır” ifadelerini kullandı.

Rozos, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “Bugün sizlere seslenirken kalbimi yokladığımda, beni yönlendirenin ahlaki ve siyasi sorumluluklarım olduğunu görüyorum,” diyerek, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü ve son 1,5 yılda en az 53 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

“Bu soykırım ABD tarafından destekleniyor”

Rozos konuşmasında, “Şu anda yaşanan soykırım, Amerika Birleşik Devletleri tarafından siyasi ve askeri olarak destekleniyor, vergilerimizle finanse ediliyor ve son 18 aydır telefonlarımızdan canlı izleniyor. Bugün yalnızca kendi politikalarımı dile getirmek istemiyorum, aynı zamanda vicdan sahibi tüm insanlar adına konuşuyorum” dedi.

“Siyonist” ifadesi, yeni yönetmelikte ayrımcılık kapsamında değerlendiriliyor

NYU, geçen yıl ağustos ayında öğrenci davranış kurallarında değişikliğe giderek, “Siyonist” gibi kelimeleri ayrımcı söylemler arasında değerlendireceğini duyurmuştu.

Üniversite, “Pek çok Yahudi için Siyonizm, kimliklerinin bir parçasıdır. Yahudi ya da İsrailli bireylere yönelik söylemler ayrımcılık kapsamına giriyorsa, Siyonistlere yönelik söylemler de aynı şekilde değerlendirilir” açıklamasında bulunmuştu.

Bu düzenleme, NYU dahil olmak üzere birçok üniversitede Filistin’e destek gösterilerinin artmasının ardından geldi.

NYU yönetimi, kampüsteki eylemler sırasında polisi çağırmış, çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi gözaltına alınmıştı.

Profesörler üniversiteye: “Savaşa karşı sesi susturuyorsunuz”

Geçen aralık ayında, NYU tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilen iki kadrolu profesör, üniversitenin savaş karşıtı söylemleri baskı altına almak için bağışçılar, siyasetçiler ve İsrail yanlısı kuruluşların baskısıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Profesör Andrew Ross ve Sonya Posmentier, üniversitenin Gazze’deki savaştan kâr sağlayan şirketlerden elini çekmesi için düzenlenen bir oturma eylemine katıldıkları gerekçesiyle bazı üniversite binalarına giriş yasağı aldı.

Birkaç ay sonra, NYU, USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) kesintilerini konu alan bir semineri “hükümet karşıtı” olarak nitelendirip iptal etti.

Konferansın konuşmacısı, eski Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Başkanı Dr. Joanne Liu, üniversite yetkililerinin kendisiyle iletişime geçerek, Gazze’deki ölümleri içeren bazı slaytların “antisemitik olarak algılanabileceğini” söylediğini belirtti.