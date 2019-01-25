ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada,35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

Ancak 15 Şubat'a kadar sınır güvenliği ve Trump'ın Meksika sınırına yapılmasını istediği duvarın ödeneği hakkında anlaşma sağlanamazsa devlet kurumları yeniden kapanacak.

Trump'ın bütçe üzerinde uzlaşmaksızın devlet kurumlarının geçici olarak açılmasını kabul etmesinde Cumhuriyetçi Parti üzerinde oluşan baskının etkili olduğu belirtiliyor.

Zira son anketler Amerikalılar'ın yüzde 53'ünün bütçe krizinden Trump'ı sorumlu tuttuğunu ve yüzde 60'ının ise geçici anlaşmayı kabul etmediğini gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber