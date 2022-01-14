Komitenin Başkanı Bennie Thompson yaptığı yazılı açıklamada, "Komitemiz için iki temel soru var. Demokrasimize yönelik şiddet içerikli saldırıya yol açan dezenformasyon ve aşırıcılık nasıl yayıldı? Sosyal medya şirketleri, insanların şiddete başvuracak kadar radikalleşmesini önlemek için ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Thompson, defalarca talepte bulunmalarına rağmen bu sorulara yanıt verecek belgelerin kendilerine iletilmediğini belirterek, Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet yetkililerini ifadeye çağırdıklarını bildirdi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.