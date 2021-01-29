Cumhuriyetçi Parti'ye kayıtlı 30 binden fazla seçmen, Trump destekçisi aşırılık yanlılarının Kongre Binası'na saldırmasından sonraki haftalarda seçmen kayıtlarını değiştirdi.

Devasa göç dalgası, başkanlık yarışını ve Senato çoğunluğunu kaybettikten sonra yolunu bulmaya çalışan parti için sorun yaratabilecek, neredeyse eşi görülmemiş bir göç olarak tanımlanıyor.

Bu aynı zamanda çok daha büyük bir buzdağının görünen yüzünü de temsil ediyor olabilir.

Zira, Cumhuriyetçi Parti'den ayrılan 30 bin kişi, seçmen kayıt verilerini ve seçmenlerin partiler arasında geçiş yapmaları hakkındaki bilgileri haftalık olarak bildiren sadece birkaç eyalette yaşıyor.

Kilit eyaletlerdeki bağlantılar değişiyor

Seçmenlerin parti değiştirmesi ABD'de ilk kez yaşanan bir şey değil, ancak veriler yılın ilk haftalarında Demokratlardan çok daha fazla Cumhuriyetçinin seçmen kayıtlarını değiştirdiğini gösteriyor.

Pek çok seçmen, Beyaz Saray ve Kongre'nin kontrolü mücadelesinin merkezinde yer alan kilit eyaletlerdeki bağlantılarını değiştiriyor.

Dışişleri bakanlığına göre, yaklaşık 10 bin Pensilvanya seçmeni yılın ilk 25 gününde Cumhuriyetçi Parti'den ayrıldı . Bunların yaklaşık üçte biri, yani 3 bin 476 kişi herhangi bir parti bağlantısı olmadan kaydolmayı seçti.

Yaklaşık 6 bin Kuzey Carolina seçmeni Cumhuriyetçi Parti ile olan ilişkilerini kesti.

Yaklaşık 5 bin Arizona seçmeni de artık kayıtlı Cumhuriyetçi değil.