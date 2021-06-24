Kararı açıklayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, sürenin 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını ancak bu moratoryumun "son uzatma kararı olmasının amaçlandığını" söyledi.

6,4 milyon kişi kirasını geç ödüyor

Konut ve Kentsel Gelişim Departmanına göre, mart sonu itibarıyla 6,4 milyon Amerikalının halen kirasını gecikmeli olarak ödeyebildiği, kira ödemesi yapamayan yaklaşık 1 milyon kişinin ise 2 ay içinde evden çıkarılmayı bekledikleri belirtildi.

Kira yardımı için ayrılan mevcut 47 milyar doların dağıtımı konusunda eyalet ve yerel yönetimler için yeni hazine kılavuzu yayınlanırken, Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta tarafından kaleme alınan mektupta, ülke çapında eyalet mahkemelerine hem kiracıları hem de ev sahiplerini korumayı teşvik eden bir dizi alternatife yer verildi.

Gupta'nın mektubunda, ek adımlar atılmazsa, "Tahliye başvurularının ülke genelinde mahkemeleri boğması bekleniyor" sözleri yer aldı.