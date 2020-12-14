Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 02:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de kilise önünde polise silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de bir kilisedeki Noel korosu sırasında polise ateş açıldı. Etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği hakkında bilgi paylaşılmadı.
New York'taki Aziz John Kilisesi'nin önünde düzenlenen Noel korosu sırasında bir saldırgan, polise ateş açtı.
Polis, saldırgana karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Saldırganın kimliğine ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı.
Yetkililer, kilise çevresinde güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: ABD
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