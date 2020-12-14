New York'taki Aziz John Kilisesi'nin önünde düzenlenen Noel korosu sırasında bir saldırgan, polise ateş açtı.

Polis, saldırgana karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Saldırganın kimliğine ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, kilise çevresinde güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: Reuters]