ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırga felaket nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

En az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Vali, ölü sayısının 110'a çıkabileceğini açıkladı.

ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgalarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. https://t.co/vKu4jYNZd0 pic.twitter.com/YHrvCpmB2d — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2021

Hortum ve kasırga, ABD'de sadece Kentucky eyaletinde değil Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois'da da etkili oldu.

Amazon'un deposunda çökme

Illinois eyaletinde bir Amazon deposunda çökme meydana geldi. İşçilerin mahsur kaldığı belirtilirken, can kaybı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Cuma günü kasırga uyarısı yapılan bu eyaletlerde çok sayıda bina da yıkıldı.