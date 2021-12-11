Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
ABD'de kasırga: Can kaybı çok daha fazla olabilir
ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgalarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vali rakamın 110'a yükselebileceğini duyurdu.
ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırga felaket nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.
En az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Vali, ölü sayısının 110'a çıkabileceğini açıkladı.
ABD'de Kentucky Valisi Andy Beshear, kasırgalarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. https://t.co/vKu4jYNZd0 pic.twitter.com/YHrvCpmB2d— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2021
Hortum ve kasırga, ABD'de sadece Kentucky eyaletinde değil Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois'da da etkili oldu.
Amazon'un deposunda çökme
Illinois eyaletinde bir Amazon deposunda çökme meydana geldi. İşçilerin mahsur kaldığı belirtilirken, can kaybı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Cuma günü kasırga uyarısı yapılan bu eyaletlerde çok sayıda bina da yıkıldı.
Etiketler: ABD Kasırga Son Dakika
Son Haberler
- 16:08
- 16:07
- 15:26
- 15:50
- 16:07
Sıradaki Haber
Bulgaristan'da hükümeti kurma görevi Petkov'un
Yükleniyor lütfen bekleyiniz