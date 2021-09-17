6 Ocak Kongre Baskını...

ABD tarihinin unutulmaz günlerinden birinde çıkan Kongre baskını olaylarında biri polis 4 kişi hayatını kaybetmişti.

18 Eylül'de "6 Ocak için Adalet" gösterisi

ABD'yi 18 Eylül'de yine gerilim dolu bir gün daha bekliyor.

Baskını gerçekleştirenlerin davaları sürerken aşırı sağcı gruplar tutuklananlara destek için meydanlara iniyor.

"6 Ocak için Adalet" başlığıyla düzenlenen gösteriler başta Başkent Washington olmak üzere bir çok eyalette gerçekleşecek.

Art arda gelen güvenlik önlemleri

Washington'da güvenlik önlemleri artırılırken, temmuz ayında tamamen kaldırılan demir bariyerler Kongre Binasının çevresine yeniden yerleştirildi.

Güvenlik önlemleri ile ilgili bir gelişme de ulusal muhafızlardan geldi.

Kongre polisinin 18 Eylül'de yaşanabilecek olaylara karşı ulusal muhafız talebinde bulunduğu belirtildi.