Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmen krizi ile ilgili tartışmalar eyaletler arasında taktik savaşlarına dönüştü.

Son aylarda Teksas Valisinin göçmenleri otobüslerle Washington, New York, Şikago gibi demokrat bölgelere göndermesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kentte her gün göçmenleri taşıyan ortalama beş altı otobüsün geldiğini söyledi. Nisan ayından bu yana kente gelen göçmen sayısının 17 bini aştığını duyurdu.

New York Belediye Başkanı, bu gelişmeler üzerine kentte olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

New York’ta halen göçmenler için acil durum barınağı olarak 42 otel hizmet veriyor, 5 bin çocuk ise okula kaydedildi.

Geçen ay da başkent Washington DC belediyesi, şehre gelen göçmen otobüslerine yanıt olarak halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.