Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de çocuk kaçırma girişimi mobeselerle görüntülendi
ABD'nin New York kentinde sokakta annesi ile yürüyen bir çocuğu arabadan aniden inerek koşan adam kaçırmaya çalıştı. Annesi arabaya zorla bindirilen çocuğu diğer camdan alarak kurtardı.
Olay, ABD'nin Newyork şehrindeki Queens bölgesinde yaşandı.
Çocuklarıyla beraber yolda yürüyen 45 yaşındaki Dolores Diaz, yanlarına arabayla yaklaşan bir adamın aniden arabadan inerek çocuklarından birini kaçırmaya çalıştığını gördü.
Diaz, arabaya zorla bindirilen çocuğu diğer camdan alarak kurtardı.
24 yaşındaki saldırgan James McGonagle, olay akşamı yakalanarak tutuklandı.
Polis, ikinci bir şüpheliyi aradıklarını söyledi.
Etiketler: ABD
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