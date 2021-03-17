Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 00:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de büyük patlama
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir patlama meydana geldi. Ontario şehrinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bölge sakinlerinin iddiasına göre patlama havai fişek deposunda meydana geldi.
Görgü tanıkları, iki büyük patlama duyduklarını, ardından gökyüzüne büyük duman bulutlarının yükseldiğini söyledi.
Binalar zarar gördü
Olayda ölü ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi verilmezken, çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yetkililer olay yerine yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Etiketler: ABD
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