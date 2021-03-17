Bölge sakinlerinin iddiasına göre patlama havai fişek deposunda meydana geldi.

Görgü tanıkları, iki büyük patlama duyduklarını, ardından gökyüzüne büyük duman bulutlarının yükseldiğini söyledi.

Binalar zarar gördü

Olayda ölü ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi verilmezken, çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.



Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yetkililer olay yerine yaklaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.