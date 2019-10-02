Dünya
ABD'de bombardıman uçağı düştü02 Ekim 2019 Çarşamba 17:47 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:52
ABD'nin Connecticut eyaletinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombardıman uçağı düştü.
[2. Dünya Savaşı'ndan kalma B-17 bombardıman uçağı. Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Connecticut Valisi Ned Lamont'ın sözcüsü Max Reiss, B-17 bombardıman uçağının, Hartford'un kuzeyinde Bradley Uluslararası Havaalanı yakınında düştüğünü açıkladı.
Reiss, uçakta kaç kişinin bulunduğunun ve uçağın nereye gittiğini henüz bilinmediğini söyledi.
Bombardıman uçağının düştüğü bölgede havaya siyah bir dumanın yükseldiği görüldü.
Bradley Uluslararası Havaalimanı yakınında New England Havacılık Müzesi'nin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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