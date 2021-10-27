ABD'de Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ABD’de bakanlık binasında bomba alarmı verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası tahliye edilirken çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/ZgopKKUx7U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2021

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.