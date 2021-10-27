Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı
[Fotoğraf: AFP]
ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu.
ABD'de Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
ABD’de bakanlık binasında bomba alarmı verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binası tahliye edilirken çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/ZgopKKUx7U— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2021
Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 20:18
- 20:09
- 20:15
- 20:06
- 20:02
Sıradaki Haber
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar saldırdı: Bir Ukrayna askeri öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz