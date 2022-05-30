Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, İHA
ABD'de boks maçında yanlış silahlı saldırı alarmı: 16 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD’nin New York kentinde bulunan Barclays Center'da boks maçı sırasında silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu. 16 kişi salonu terk etmeye çalışırken hastanelik oldu.
New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan Barclays Center'da Gervonta Davis-Rolando Romero arasındaki boks maçı sona erdiği sırada silahlı saldırı alarmı verildi.
Seyirciler, panik halinde arenayı terk etmeye çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 16 kişi yaralandı.
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, silahlı saldırgan hakkında çıkan dedikodu yalanlandı.
Seyirciler arasında çıkan kavganın bazı seyirciler tarafından silahlı saldırı sanıldığı ve izdihamın bunun ardından yaşandığı ifade edildi.
Maçı izlemeye gelenler arasında Madonna ve tenisçi Naomi Osaka gibi ünlülerin de olduğu aktarıldı.
Etiketler: ABD Bireysel Silahlanma
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