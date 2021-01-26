ABD'de Müslümanlar yargıda da kendilerinden söz ettiriyor.

Ülkede ilk kez göçmen kökenli Müslüman bir kadın, federal başsavcılık görevine vekaleten atandı.

Pakistan doğumlu Saime Mohsin, Michigan eyaleti doğu bölgesi başsavcı vekili seçilerek, "ülkede bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın" olarak tarihe geçti.

Bu göreve atanmış olmasını büyük bir onur olarak nitelendiren Mohsin, yasaları sadakatle uygulayacağını ve herkes için adalet arayacağını söyledi.

Göreve 1 Şubat'ta vekaleten başlayacak olan 52 yaşındaki Mohsin, 2002’den bu yana New Jersey ve New York başsavcı yardımcılığı, Mart 2018'den bu yana da Michigan federal savcılığında baş yardımcı olarak görev yapıyordu.