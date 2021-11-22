Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde Noel geçidi sırasında trafiğe kapalı caddede yürüyüş devam ederken bir otomobil hızla kalabalığın içine girdi.

Görüntülerde aracın birçok kişiye çarpmasına rağmen yavaşlamayıp hızla devam ettiği görüldü.

Olayda en az 20 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AFP]

Şüphelinin kimliği belirlendi

Yaralananlar ve yürüyüşe katılanların yaşadığı panik görüntülere de yansıdı. Yaralıların durumuyla ilgili net bilgi verilmedi.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, aracın bulunduğunu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

[Fotoğraf: AFP]