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Dünya
AA 01.01.2025 14:41

ABD'de bir araç, kalabalığa daldı: En az 10 ölü

ABD'de New Orleans polisi, bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti.

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti.

ABD'de bir araç, kalabalığa daldı: En az 10 ölü

CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi.

Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

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