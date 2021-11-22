Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde Noel geçidi sırasında trafiğe kapalı caddede yürüyüş devam ederken bir otomobil hızla kalabalığın içine girdi.

Görüntülerde aracın birçok kişiye çarpmasına rağmen yavaşlamayıp hızla devam ettiği görüldü.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, olayda hayatını kaybedenler olduğunu belirtirken kaç kişinin öldüğü bilgisini paylaşmadı.

[Fotoğraf: AFP]

Şüpheli bir kişi gözaltına alındı

Olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını söyleyen Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin göz altına alındığını söyledi.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

[Fotoğraf: AFP]

Olayın ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.