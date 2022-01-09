New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yangın çıkan 19 katlı apartmanın üst katlarında mahsur kalan sakinlerin dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.

Bronx'ın Tremont bölgesindeki yangında binada mahsur kalan onlarca yaralının civar hastanelerde tedavisinin devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale ettiklerini açıklamıştı.

"Tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri" dedi.

Geçen hafta da 12 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta Philadelphia kentindeki bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.