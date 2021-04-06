Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 05:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de ambulans çalan hırsız trafiği birbirine kattı
ABD'de bir kişi itfaiye istasyonundan ambulans çaldı. Polis, 2 saat süren kovalamacanın ardından hırsızı yakaladı.
Dallas kentinde bir itfaiye istasyonundaki ambulans çalındı. Polis, şüphelinin peşine düştü.
Yüksek hızla ters şeritten giden sürücü trafiği birbirine kattı.
Hırsız gözaltına alındı
Kovalamaca yaklaşık 2 saat sürdü. Sonunda boş bir arazide duran sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak çok uzağa gidemedi. Tel örgüler ile çevrili bir alanda sıkışıp kaldı.
Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
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