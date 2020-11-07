ABD'de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ve derin siyasi ayrışmaların gölgesinde yapılan son yılların en zorlu seçimlerini Demokrat Joe Biden kazandı.

2008-2016 yıllarında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yapan Biden, Cumhuriyetçi rakibinden Beyaz Saray'ı alarak önemli bir başarıya imza attı.

Hem ülke geneli anketlerde hem de seçimin asıl kaderini belirleyen kritik eyaletlerdeki anketlerde yarışı Trump'ın hep önünde götüren Biden, Associated Press (AP) tarafından açıklanan "resmi olmayan sonuçlara göre" toplamda 279 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazandı.

Joe Biden kimdir?

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinde İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşındı. Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu, ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesini 1969'da bitirdi ve Wilmington'da avukatlık yaptı.

Henüz 31 yaşındayken 1972 yılında ABD Senatosuna seçilen Biden, en genç senatörlerden biri olarak kayıtlara girdi.

Delaware eyaletinden 37 yıl senatörlük yaptı

2009 yılının ocak ayında başkan yardımcısı olarak yemin edene kadar bu görevini sürdüren Biden, aralıksız olarak 37 yıl boyunca Delaware eyaletinin senatörlüğünü yaptı.

Biden, 2008 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Partiden başkanlığa adaylığını koydu ancak Iowa'daki ön seçimlerde başarısızlığa uğrayınca adaylıktan çekildi.

23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin başkan adayı Barack Obama tarafından başkan yardımcılığına aday gösterilen Biden, 4 Kasım'da yapılan seçimleri Demokratların kazanmasıyla birlikte 20 Ocak 2009'da 47. başkan yardımcısı olarak yemin etti.

8 Kasım 2016'daki seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de görevini Mike Pence'e devretti.

İlk eşi Neilla Hunter 1972 yılında vefat eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi. Beau adlı oğlu beyin kanserinden 2015 yılında vefat eden Biden'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Biden nasıl başkan oldu?

ABD başkan adaylığını 25 Nisan 2019 tarihinde yayımladığı 3,5 dakikalık video ile duyuran Biden, burada Trump'ın ülkeyi kutuplaştırdığını vurgulayarak, kendisinin halkı birleştireceğini belirtti.

Ön seçim sürecinde diğer Demokrat başkan aday adayları ile hararetli tartışmalara imza atan Biden, 5 Şubat 2020 günü Iowa'da Demokrat aday adayları arasında yapılan ilk ön seçimi 4. sırada, 11 Şubat'ta New Hampshire'da yapılan ikinci ön seçimi ise 5. sırada bitirdi.

Ay sonunda Güney Carolina'da yapılan ön seçimde ivme yakalayan Biden, Demokrat rakipleri Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Elizabeth Warren'ın yarıştan çekilmesiyle büyük avantaj yakaladı.

3 Mart'taki Süper salı olarak nitelendirilen ve 14 eyalette yapılan ön seçimlerin 9'unu kazanan Biden, 8 Nisan 2020'de Bernie Sanders'ın da yarıştan çekilmesiyle partisinin tek başkan adayı olarak kaldı.

Biden'a zaferi getiren eyaletler Pennsylvania ve Nevada oldu

Biden 3 Kasım Salı günü "ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri" olarak nitelendirilen seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya geldi.

ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları diğerlerinden farklı olarak bu yıl seçim gecesi netleşmedi ve iki aday da uzun süre başkan olmak için gerekli 270 delegeye ulaşamadı.

Bu süreçte Biden tarafı "kazanan biz olacağız" açıklamalarında bulunurken, Trump tarafı seçimlerde usulsüzlükler olduğunu iddia etti.

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre bugüne kadar Biden 253, Trump'ın 214 delegesi vardı.

Öğlen saatlerinde 20 delegeli Pennsylvania eyaletini kazanan Biden, ülkenin 46. başkanı olmaya hak kazandı. Ardından günlerdir merakla beklenen Nevada eyaletindeki 6 delegeyi de Biden'ın kazandığı duyuruldu.

Biden, ABD tarihindeki ilklerin başkanı oldu

Biden'ın zaferi ülkedeki seçim tarihi açısından birçok ilki de beraberinde getirdi. Şu anda 77 yaşında olan ve 20 Kasım'da 78 yaşına girecek olan Biden, ABD tarihinde seçilen en yaşlı başkan oldu.

Ülke tarihindeki en yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerde Biden, 74,5 milyonu aşkın oy alarak ülke tarihinde en yüksek oyu alarak başkan seçilen kişi oldu.

Biden ayrıca yaklaşık 30 yıl aranın ardından görevdeki bir başkana ilk döneminde seçimi kaybettiren ilk kişi oldu.

Öte yandan, Biden, John F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı olacak.

Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.