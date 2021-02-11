Kaza, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanında buzlanma nedeniyle meydana geldi.

Söz konusu kazada en az 100 araç birbirine karıştı. Yaralılar konusunda bilgi verilmedi. 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekipleri kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadı.