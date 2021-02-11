Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 100 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ölü
[Fotoğraf: İHA]
ABD’nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle 100 araç zincirleme trafik kazası yaptı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanında buzlanma nedeniyle meydana geldi.
Söz konusu kazada en az 100 araç birbirine karıştı. Yaralılar konusunda bilgi verilmedi. 5 kişi yaşamını yitirdi.
Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekipleri kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadı.
Etiketler: Trafik Kazası ABD
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