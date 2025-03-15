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Dünya
TRT Haber-AA 15.03.2025 22:05

ABD, Yemen'e saldırdı: 19 ölü, 20 yaralı

ABD, Yemen’de yeni bir askeri operasyon başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı operasyon emri verdiğini duyurdu. ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana ve Sada kentlerine yönelik saldırılarında 19 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

ABD, Yemen'e saldırdı: 19 ölü, 20 yaralı

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı.

 

Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi.

Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi.

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."

ABD, Yemen'e saldırdı: 19 ölü, 20 yaralı

19 ölü, 20 yaralı

ABD ordusu, Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı. Husiler saldırılarda 13 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sada kentine düzenlenen saldırılarda ise 4'ü çocuk, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı duyuruldu. 

Yemen'e destek mesajı

Hamas ve İslami Cihad hareketleri saldırıların ardından Yemen'e destek mesajı verdi. Saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirildiği ve kınandığı kaydedildi.

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