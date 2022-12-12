Açıklamada, Kosovalı yetkililere karşı gerçekleştirilen saldırıya karıştığından şüphelenilen bir kişinin göz altına alınmasının, Kosovalı yetkililer ile yerel halka yönelik tehdit ve korku salmak ve yolların yasadışı kapatılması için gerekçe olarak kullanıldığı belirtilerek, "Yasadışı barikatları kuranlar, onları hemen kaldırmalıdır. Şiddet ve korkuyla yapılan tüm tehditlere son verilmesini bekliyoruz. EULEX'in ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) güvenliği ve serbest dolaşımı sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, durumun yumuşatılması için acil önlemlerin alınması ve provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısında bulunuldu.

"Kosova'nın kuzeyindeki durum hakkında derin endişemizi ifade ediyoruz"

İngiltere'nin Priştine ve Belgrad büyükelçilikleri de ortak açıklamalarında, Kosova'nın kuzeyinde yerel Sırplar tarafından kurulan barikatların kaldırılması çağrısında bulundu.

NATO'nun çalışmalarını destekledikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte, Kosovalı yetkililere yönelik gerçekleştirilen saldırıya karıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alınmasının ardından Kosova'nın kuzeyindeki mevcut durum hakkında derin endişemizi ifade ediyoruz. Bu gözaltı, ne yolların yasadışı kapatılması ne de Kosovalı yetkililer ve yerel halka yönelik tehdit ve korkular için bir gerekçe değildir."

Tüm yasadışı engellerin kaldırılması ve şiddetli tehditlere son verilmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, AB aracılığındaki Kosova-Sırbistan diyalogunun, çatışmaların çözüme kavuşması ve ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşmaya varılması için bir araç olduğu belirtildi.

Kosova Başbakanı Kurti: Sırbistan savaşla tehdit ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kosova'daki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki 4 belediyedeki erken genel seçimlerin ertelenmesi kararıyla Kosova'nın gerginliği azalttığını, Sırbistan'ın ise Kosova topraklarına Sırp güçlerini gönderileceğini duyurması ile bunun tam tersini yaptığını ifade etti.

Sırbistan'ın bu söyleminin kabul edilir olmadığını söyleyen Baerbock, EULEX'e yönelik gerçekleştirilen saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Kosova Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kosova'daki savaşın sona ermesinden 23 yıl sonra Sırbistan'ın tekrar savaşla ve orduyu tekrar Kosova topraklarına geri getirmekle tehdit ettiğini belirtti.

Kurti, KFOR'a ülkenin kuzeyinde serbest dolaşımın garanti alması çağrısında bulundu.