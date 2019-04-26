Dünya
ABD Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekilecek
26 Nisan 2019 Cuma 20:11 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 20:21
Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladığını duyurdu.
Uluslararası silah ticaretini düzenlemek amacıyla, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması'nı (ATT) imzaya açmış 67 ülke imzalamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada "İmzamızı geri alıyoruz." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.