Dünya
ABD, Taliban ile barış görüşmelerini durdurdu08 Eylül 2019 Pazar 02:41 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 03:32
ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.
Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019
Kaynak: AA