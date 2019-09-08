Dünya

ABD, Taliban ile barış görüşmelerini durdurdu

08 Eylül 2019 Pazar 02:41 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 03:32

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı.