ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Güvenli Bölge Türkiye ile oluşturulacak. Orada terör örgütü YPG olmayacak. YPG ile PKK'nın arasındaki bağın farkındayız. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeterek adım atacağız. Türkiye ile görüşmeleri sürdürüyoruz." dedi.

#SONDAKİKA



Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge Türkiye ile oluşturulacak, orada terör örgütü olmayacak.



Açıklama ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den geldi. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/yJIpRc6kPm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber, AA