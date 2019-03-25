ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Güvenli Bölge Türkiye ile oluşturulacak. Orada terör örgütü YPG olmayacak. YPG ile PKK'nın arasındaki bağın farkındayız. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeterek adım atacağız. Türkiye ile görüşmeleri sürdürüyoruz." dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2019
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge Türkiye ile oluşturulacak, orada terör örgütü olmayacak.
Açıklama ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den geldi. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/yJIpRc6kPm
Kaynak: TRT Haber, AA