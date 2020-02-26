Haber Giriş: Kaynak: NBC News
ABD polisi 6 yaşındaki çocuğu kelepçeleyerek gözaltına aldı
ABD'de 6 yaşındaki bir çocuk, polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. O anlar diğer polis memurunun vücut kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde yaşandı.
Okul personeline tekme ve yumruk attığı açıklanan altı yaşındaki Kaia Roll, kelepçelenerek gözaltına aldındı.
Gözyaşları içindeki çocuğun, "Polis arabasına gitmek istemiyorum, lütfen bana ikinci bir şans verin dediği duyuldu."
Polis memurunun kurum kurallarını ihlal ettiği için görevden alındığı duyuruldu.
Etiketler: polis kelepçe abd 6 yaşındaki çcocukSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:06
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