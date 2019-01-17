Dünya

ABD Orta Menzilli Füze Antlaşması'ndan 2 Şubat'ta çekiliyor

17 Ocak 2019 Perşembe 20:54 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 20:54

ABD Başkanı Trump, önce Rusya ile orta menzilli füze antlaşmasından çıkma sürecinin 2 Şubat'ta başlayacağını ilan etti, ardından da Pentagon'dan rakiplerine adeta meydan okudu.

Trump Savunma Bakanlığı Pentagon'da füze savunma programına ilişkin brifing aldı. Daha sonra yaptığı açıklamada, 20 yeni önleyici sistemin Alaska'ya yerleştirileceğini söyledi. Trump bu sayede ülkedeki bütün kentlerin her türlü saldırıya karşı korunabileceğini vurguladı. Trump konuşmasını "ABD yakında dünya tarihinin en büyük ordusuna sahip olacak" diyerek bitirdi. Washington yönetimi dün yaptığı açıklamada, Rusya ile 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler Antlaşması’ndan çekilme sürecini 2 Şubat'ta başlatacağını açıklamıştı. Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.