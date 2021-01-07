ABD Kongresi'ndeki olaylara ülkelerden tepki
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin birçok ülkeden tepki açıklamaları yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyerek ve Kongre binasının önündeki barikatları aştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girdi.
ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının barikatları aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin birçok ülkeden tepki açıklaması yapıldı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli."
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli: “Yaşananlar derin şekilde endişe verici”
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Jozep Borrell: “Amerikan demokrasisine karşı bir görülmemiş saldırı"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Kongre binasındaki huzursuzluk utanç verici"
Kanada Başbakanı Justin Truodeau: ''Durumu kaygıyla takip ediyorum.''
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: ”Olayları endişeyle takip ediyorum.”
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: ''Bu görüntüler demokrasi düşmanlarını memnun edecek.''
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: “Olayları endişeyle takip ediyoruz.”
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: “Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi bir saldırıdır”
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: “Amerikadaki gelismeleri endiseyle izliyorum”
- 15:25
- 01:30
- 01:32
- 01:31
- 01:04