ABD Kongresi: Riyad yönetimi zor durumda

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler Washington'da yakından izleniyor. Amerikan Kongresi'ne bağlı Araştırmalar Merkezi, Suudi Arabistan'a yönelik olası yaptırımlara yönelik rapor hazırladı.

Raporda yaptırımlarla ilgili 5 başlık yer alıyor.

Rapora göre, Kongre Suudi Arabistan'a Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayabilir. Bu yasaya göre, ABD dünya çapında insan hakları ihlali ya da yolsuzluk sebebiyle başka ülke vatandaşı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulayabiliyor. Bu da, Kaşıkçı cinayeti şüpheli ya da azmettiricilerine mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması uygulanması anlamına geliyor.

Raporda yer alan bir diğer başlık diplomatik önlem.

Eğer bu seçenek tercih edilirse ABD'deki sorumlu ülkenin misyonlarının kapatılması ya da misyon şefi seviyelerinin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi gündeme gelebilir.

Kongreye sunulan raporda ABD'nin Suudi yönetimine milyarca dolarlık askeri desteği hatırlatıldı. Amerikan Kongresinin Suudi Arabistan'a sadece sınırlı sayıda silahların satılmasına karar verebileceğine dikkat çekildi.

Bir başka yaptırım başlığı Suudilerin petrol ihracatına dayalı ekonomisini yakından ilgilendiriyor. Raporda, Kongrenin Riyad yönetiminin uluslararası piyasalardaki petrol ticaretini doğrudan etkileyecek adımlar atabileceği vurgulandı.

Son seçenek ise, Suudi Arabistan'ın ticaret ve finans piyasalarına yönelik yaptırımları içeriyor. Kongre özellikle Suudi kamu sermayeli şirketlere yaptırım uygulayabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: TRT Haber