Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD Kongresi, oturum ve oylamaları uzaktan gerçekleştirecek
ABD Kongresi’ndeki oylama sonucu oturum ve oylamaların uzaktan yapılması kabul edildi.
COVID-19 salgınının "merkez üssü" haline gelen ABD'de salgının getirdiği zorluklarla mücadele edilmeye çalışılıyor.
Koronavirüsle mücadele ABD Kongresi’ni de etkiledi. ABD Kongresi’ndeki oylama sonucu bundan böyle oturum ve oylamaların uzaktan yapılması kabul edildi.
ABD Kongresi 231 yıllık tarihinde; 1793 sarı humma, 1918 İspanyol gribi, 1957 Asya gribi salgınlarında bile fiziksel olarak toplanmıştı.
Alınan bu kararla birlikte tarihte ilk kez Kongre oturumları ve oylamaları uzaktan yapacak.
Etiketler: oylama oturum koronavirüs abd kongresiSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:57
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